Paolo Del Debbio contro il governo: "Sul Mes ci hanno fot***, tra poco in Italia avremo la Troika a controllare"

Anche Paolo Del Debbio mette in dubbio il buonismo europeo. "All'Eurogruppo dicono di aver trovato un accordo - ha esordito durante Dritto e Rovescio -. Il fatto che il ministro delle Finanze olandese abbia ribadito che si tratta di un buon accordo mi fa pensare che ci hanno fot***". Per il conduttore di Rete Quattro l'inghippo è il Mes: "I soldi passano da qui - prosegue -. Questo significa che tra poco in Italia avremo la Troika a controllare quello che faremo, è sicuro al 100 per cento".

Il Meccanismo europeo di stabilità prevede infatti che per l'emergenza sanitaria l'Europa aiuti i Paesi in difficoltà senza condizioni, per poi rifarsi una volta cessata l'emergenza. Ossia nel momento peggiore, quando si entrerà in una crisi economica irrecuperabile. In questo caso i falchi tedeschi e olandesi avranno in pugno l'Italia con il benestare di Giuseppe Conte e compagni.

