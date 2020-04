Franco Lauro, il dolore di Simona Ventura: "Pensavo a lui con insistenza in questi giorni"

14 aprile 2020 a

L’improvvisa morte di Franco Lauro a causa di un infarto ha sconvolto l’opinione pubblica italiana e in particolare i colleghi che per tanti anni hanno lavorato con lui. Scomparso all’età di 58 anni, Lauro lavorava in Rai dal 1984 ed è stato la voce storica del grande basket. Ma non solo, perché era diventato un volto noto delle trasmissioni come Domenica sportiva e 90esimo minuto. “Non posso credere che tu non ci sia più”, è stato il commento di una Simona Ventura molto addolorata per la perdita: “Compagno di tante avventure sportive a cui in questi giorni pensavo con insistenza. Buon viaggio, Franco”.

"Abbiamo condiviso così tanto": Paola Ferrari, il dolore per la morte improvvisa di Franco Lauro

