Carlo De Benedetti, 2 anziano morti su 10 nelle case di riposo Anni Azzurri della Cir: indaga la Procura

Media di due anziani morti su 10 nelle case di cura della Cir, la holding di Carlo De Benedetti. Una nuova pagina del dramma coronavirus nelle Rsa, dopo quelle lombarde, emiliane e laziali, che ora rischia di finire in tribunale visrto che la Procura di Milano ha aperto un altro fascicolo d'inchiesta. Certo, sottolinea il Giornale, il clamore è decisamente minore rispetto al caso del Pio Albergo Trivulzio con cui proporio Repubblica, che è stata dell'Ingegnere, sta cercando di trascinare a fondo il governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana.

"La casa di riposo finita nel mirino del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano è la Anni Azzurri di via a San Faustino a Milano, zona Lambrate", riporta anche il Giorno: 23 morti sospette, di cui 14 sicuramente legate al coronavirus, con altri 44 casi di positività. Per questo i pm hanno messo gli occhi sulle case di riposo gestite dal gruppo, che ha ramificazioni anche in Gran Bretagna e Germania. mentre in Italia controlla 55 strutture sparse in otto regioni. Complessivamente, in tutte le residenze Anni Azzurri "erano morti 67 dei 350 anziani che avevano contratto il virus", spiega il Giornale.

