L'aria che tira, salta il collegamento con Mara Venier. Myrta Merlino disperata: "Una cretina come me"

La strana coppia Myrta Merlino-Mara Venier. Siamo a L'aria che tira, il programma del mattino su La7 condotto proprio dalla Merlino, dove doveva esserci ospite in collegamento proprio Zia Mara, la conduttrice di Domenica In. Eppure, quel collegamento all'ultimo è saltato a causa di probelmi tecnici. Circostanza accolta con grande disappunto dalla Merlino, che ha commentato: "Voglio dirvi la verità, questo è il patto che ho fatto con voi dal primo giorno. Sono molto amareggiata oggi perché volevo farmi e farvi un regalo. Sono giorni che chiacchiero con una grande amica che è Mara Venier e con suo marito Nicola Carraro. Volevamo organizzare una sorta di festa, dalla quarantena loro alla quarantena nostra e condividerla insieme. Per problemi tecnici questa cosa non è stata possibile". Visibilmente avvilita, la Merlino aggiunge: "È un momento in cui questo lavoro è molto complicato, meno di chi sta nei supermercati e negli ospedali però è diventato tutto più difficile. Ci siamo persi una bella occasione, mi dispiace molto”.

Insomma, la Merlino era nervosissima. Anche più di quel che fosse lecito aspettarsi. Tanto che poco prima dell'aver dato conto del collegamento saltato, al rientro da una pubblicità, si era lasciata sfuggire: "...una cretina come me". Pensava di non essere ancora in onda, dunque si è scusata: "Avevo un problema con la regia". Tutto fa pensare che il riferimento, insomma, fosse proprio al collegamento saltato con la Venier: "Grazie Mara, grazie Nicola. So che è un’ora che siete al telefono per cercare di collegarvi con noi. Ma ce la faremo perché io non mi arrendo", ha concluso la Merlino guardando dritto dritto in camera.

