L'aria che tira, Myrta Merlino si collega con Mara Venier: grido e mani nei capelli, la reazione pazzesca

23 aprile 2020 a

a

a

Poco fa, in questo articolo , vi avevamo dato conto della reazione di Myrta Merlino quando ieri, mercoledì 22 aprile, per problemi tecnici era saltato il collegamento con Mara Venier e il marito, Nicola Carraro, nel corso della puntata de L'aria che tira. Un intoppo che aveva fatto saltare i nervi alla conduttrice, che aveva reagito in modo duro, quasi spropositato (prendendosela in primis con se stessa). Bene, quel collegamento, oggi - giovedì 23 aprile, è riuscito: in diretta, a L'aria che tira, ecco la mitiza Zia Mara di Domenica In e il consorte. E anche in questo caso, appena li ha visti collegati, la reazione della Merlino è stata decisamente sopra le righe. Mani nei capelli e il grido: "I have a dream, vedo Mara e Nicola, non ci posso credere". Insomma, una Merlino davvero contentissima, come si vede nel video qui sotto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.