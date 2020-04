Laura Boldrini, il Pd si dimentica del compleanno: "Mi sono un po' offesa"

29 aprile 2020 a

Laura Boldini ha festeggiato il 59esimo compleanno nella giornata di martedì 28 aprile. La deputata del Pd si è accontentata di un brindisi collettivo dal balcone del suo palazzo, ma a Un giorno da pecora ha svelato un piccolo retroscena che l’ha fatta rimanere male. “Se mi hanno fatto gli auguri in Parlamento? No, non se lo è ricordato nessuno, nemmeno del Pd. Infatti mi sono un po’ offesa”, ha dichiarato la Boldrini. Ferita soprattutto per il precedente freschissimo: “L’altro giorno è stato il compleanno di un altro collega e nella chat dei deputati del Pd tutti gli hanno fatto gli auguri. Per me niente”.

