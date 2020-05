Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e il futuro? "Botta di cu***", pessimismo sul coronavirus

04 maggio 2020 a

Ottimista? Non proprio. Si parla di Luciana Littizzetto e di quanto detto nel corso del suo consueto monologo della domenica sera a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Rai 2. Si parlava, ovviamente, di coronavirus e di prospettive circa ripresa e Fase 2. Da parte della comunità scientifica e dei virologi abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto, insomma l'incertezza regna sovrana. E la battuta della Littizzetto, di fatto, sintetizza tutto ciò. Che ne sarà di noi? "Te lo dico da scienziata, da divulgatrice - premette rivolgendosi a Fabio Fazio -. In una sola cosa dobbiamo sperare: in una botta di cu***", conclude la Littizzetto. Come detto, non proprio ottimista...

