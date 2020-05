Striscia la Notizia, Dagospia e gli insulti-choc alla Hunziker per il caso-Botteri: "Famosa solo per il cu***"

05 maggio 2020 a

Il caso Giovanna Botteri-Striscia la notizia è andato decisamente fuori controllo. Dopo essere stata accusata di aver fatto ‘body shaming’ sulla giornalista della Rai, Michelle Hunziker ha ricevuto una valanga di offese e insulti alla sua persona, totalmente gratuiti e fuori contesto. L’ufficio stampa di Striscia ha inviato a Dagospia una raccolta dei messaggi ricevuti dalla conduttrice, alcuni dei quali davvero molto pesanti nel contenuto: tra un "sei famosa solo per il c***" e un "se non ti sc*** Eros Ramazzotti eri ancora in Svizzera a mungere le vacche", gli hater se la sono presa addirittura con la figlia Aurora ("Sei venuta brutta come il colera"). “È la diretta conseguenza dell’indegna gazzarra che anche voi avete contribuito a scatenare - ha scritto il tg satirico di Antonio Ricci - un desolante campionato di volgarità, insulti sessisti e scempiaggini a danno di una donna e della sua famiglia”.

