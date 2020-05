Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "Medici e infermieri gli voltino le spalle. Come in Belgio"

18 maggio 2020 a

Accade in Belgio: in un ospedale di Bruxelles, la protesta contro il premier, Sophie Wilmes, di medici ed infermieri. Una protesta dovuta ai tagli alla sanità che, secondo il personale medico ed infermieristico, hanno avuto drammatiche conseguenze nel corso della pandemia da coronavirus. Una protesta simbolica, ma durissima. Una protesta che Maria Giovanna Maglie vorrebbe importare in Italia, ovviamente contro Giuseppe Conte. La giornalista lo spiega su Twitter, laddove cinguetta: "Il premier belga Sophie Wilmes accolta in un ospedale di Bruxelles da medici, infermieri e tecnici che le voltano le spalle per protesta contro i tagli alla Sanità. Potrebbe essere una protesta da copiare se mai Giuseppe Conte mettesse piede fuori da Palazzo Chigi", conclude tagliente la Maglie.

