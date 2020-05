Silvia Romano, violentissimo attacco di Alessandro Meluzzi: "Cantiamo il peana di una tornata in un sacco della spazzatura verde"

19 maggio 2020 a

a

a

Un attacco durissimo, i toni sono estremi. A sferrarlo è Alessandro Meluzzi. Nel suo mirino ci finisce ancora Silvia Romano, di cui si è tornati a parlare per alcuni versetti coranici scritti su Facebook in risposta ad alcuni amici. Altro segno della conversione all'islam di Aisha, questo il nome con cui Silvia è tornata in italia dopo 18 mesi di prigionia. Una conversione che appare sempre più definitiva. E Meluzzi, rilanciando un articolo di nonelaradio.it in cui si dà conto dei versi del Corano citati dalla ragazza, commenta in modo violento: "Siamo costretti a cantare il peana per Silvia Romano, tornata in un sacco della spazzatura verde". Parole che, c'è da scommetterci, faranno discutere.

Silvia Romano in bikini col ragazzo di colore, Parenzo contro Meluzzi da Giletti: "Sai la verità su questa foto?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.