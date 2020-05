Giulio Tremonti, la profezia: "La situazione diventerà tragica, Conte partorisce mostri legislativi"

21 maggio 2020 a

a

a

Secondo l'ex ministro Giulio Tremonti, ospite a Omnibus in onda su La7, nella politica italiana c'è poca serietà: "La situazione diventerà tragica e vedo nel dibattito di oggi elementi tragicomici. Italia al massimo della confusione".

Tremonti poi analizza l'attuale situazione politica italiana e il comportamento del governo Conte: "La pandemia ce l'hanno anche in altri paesi, ma in Italia è al massimo della confusione. I decreti fatti sono un mostro legislativo, alcune cose sono buone come il superbonus all'edilizia, ma altre sono totalmente insufficienti. La legge è la forma di espressione del potere, se il potere si esprime in leggi illeggibili non è più potere, ma solo caos", chiosa Tremonti.

