Annalisa Chirico nelle chat di Luca Palamara: "Un rovello interiore", poi il caso Salvini-magistrati

Matteo Salvini in Senato ha posto l’accento su una vicenda di una gravità inaudita. Sono infatti emerse delle chat private di alcuni magistrati che esprimono giudizi pesanti sull’allora ministro dell’Interno: “Ha ragione ma va attaccato”, ma anche “è una m***a”. Lo sfogo del segretario della Lega ha trovato l’appoggio in aula anche di Nicola Morra, presidente della commissione antimafia: “Sono stato spesso in polemica feroce con lui, ma stavolta ha pienamente ragione”. A sinistra l’imbarazzo è evidente, mentre Annalisa Chirico è allibita per i “giudizi togati su Salvini: una 'm***a' che ha ragione sui migranti ma va ‘arginato'". Tra l'altro la giornalista ha evidenziato un altro fatto quantomeno curioso: "Finisco nelle chat di Luca Palamara perché la partecipazione di taluni magistrati a un evento organizzato da Fino a prova contraria (il movimento di cui la Chirico è presidente, ndr) era diventato un rovello interiore”.

