Otto e Mezzo, un video smentisce Lilli Gruber: "Urbano Cairo non si è mai intromesso? Ma se tutte le sere va al Corriere a chiudere il giornale"

22 maggio 2020 a

Dopo la puntata di Otto e Mezzo di ieri sera, giovedì 22 maggio, è spuntato su Facebook un video che smentisce quanto detto da Lilli Gruber. La conduttrice si era lasciata andare a un vero e proprio plauso al suo editore, Urbano Cairo, definendolo puro "perché non si è mai intromesso". Sicura? Dagospia ha rispolverato il passato scoprendo che c'è un video "epico di qualche tempo fa, dove Ciaro fece sapere che verso le 8 di sera raggiunge sempre la redazione di via Solferino per 'dare una mano al direttore Fontana a chiudere il giornale'". Ricordiamo infatti che Cairo è l'editore anche del Corriere della Sera, tirato in ballo dalla Gruber stessa assieme al suo Otto e Mezzo.

