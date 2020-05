Vittorio Sgarbi perde le staffe: "Questa mer**a di coronavirus ha rotto veramente i cog****, ma smettiamola"

23 maggio 2020 a

a

a

A Vittorio Sgarbi il coronavirus fa perdere le staffe. Il critico d'arte, noto sostenitore da inizio pandemia, di un virus sovrastimato nella sua letalità, ribadisce: "​​​​​​App Immuni per il tracciamento delle persone infette? Io non la scaricherò proprio, non esiste assolutamente, questa mer**a di Coronavirus ha rotto veramente i cog****, ma smettiamola davvero. Io penso che si poteva giocare a calcio, non avrei mai fermato le manifestazioni sportive, anche perché parliamo di ragazzi che sono sani e non c'è alcun pericolo". Sgarbi si è sfogato così ai microfoni di Radio Goal, portando avanti la sua battaglia contro una pandemia che non fa altro che tenere attaccato alle poltrone il Conte bis.

96 insulti in 15 minuti: il record del mondo di insulti. Sono quelli di Sgarbi a Parenzo in diretta a La Zanzara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.