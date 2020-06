Alessandro Sallusti a L'aria che tira, carica d'odio contro Salvini: "Grillini e frange di sinistra lo vogliono morto"

05 giugno 2020 a

A L’aria che tira tiene banco la provocazione choc di Pier Luigi Bersani, che l’altra sera ha dichiarato che, se al governo ci fosse stato il centrodestra, oggi i cimiteri sarebbero pieni di morti da coronavirus. Una teoria che sa tanto di calunnia bella e buona, al punto che Alessandro Sallusti nel suo editoriale sull’edizione odierna de Il Giornale scrive che “con gente così è impossibile il dialogo”. Ospite di Myrta Merlino, Sallusti ha poi fatto notare una differenza sostanziale tra l’opposizione e il governo: “Anche l’area più populista del centrodestra fa critiche pesanti, ma sempre sul piano politico. Invece noto che da parte dei grillini e di alcune frange della sinistra siamo all’anti-salvinismo. Per loro Salvini deve morire, deve togliersi dai piedi, questo non è un fatto politico di cui si può discutere”. Di conseguenza per il direttore de Il Giornale “è difficile immaginare un patto di unità nazionale”, a dispetto delle richieste del presidente Sergio Mattarella, che vorrebbe una maggiore collaborazione tra tutte le forze parlamentari.

