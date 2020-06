Barbara Palombelli disintegra Zingaretti: "Lui faceva aperitivi con gli involtini primavera, io venivo derisa"

09 giugno 2020 a

Barbara Palombelli non ha peli sulla lingua. La conduttrice di Stasera Italia ne ha per tutti, anche per Nicola Zingaretti che, sul coronavirus, è incappato in una vera e propria gaffe. "Ci hanno preso in giro tutti a febbraio quando ho cominciato a chiedere di stare a casa e indossare le mascherine. Era il 23, il 27 Sala e Zingaretti hanno organizzato gli aperitivi con lo slogan Milano non si ferma. Un messaggio devastante per il Nord che infatti è partito in massa per la settimana bianca". Ma la moglie di Francesco Rutelli, intervistata da La Stampa, ci va giù più pesante: "Era il periodo in cui si postavano foto mangiando gli involtini primavera per dimostrare di essere amici dei cinesi". Frasi di cui il Pd si faceva paladino dimenticando che non si trattava di razzismo, ma di semplice sicurezza.

"Per carità non è che ce l’ho con i cinesi – mette le mani avanti la Palombelli – ma diciamo che mi sono sembrate cose fuori luogo. Sono stata preveggente? No, ma sono una fifona e per fortuna ho capito la tragedia che stava capitando grazie a Melania Rizzoli che mi inviava gli algoritmi dove si vedevano i centomila contagiati in prospettiva e all’oncologo milanese Garbagnati che ci ha accompagnato per tutta la stagione. All’inizio tutti facevano ironia sul virus". Una colpa da imputare anche all'Oms, che, in quanto a comunicazione, non è stata meno confusionaria dei dem.

