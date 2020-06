Flavio Briatore a Non è l'Arena: "Io con queste tre signore rimango tutta la sera. Poi...". Merlino e Moretti in imbarazzo

15 giugno 2020 a

"Io con queste tre signore rimango tutta la sera". Flavio Briatore conclude con i fuochi d'artificio la sua ospitata a Non è l'Arena. "Io ti lascerei andare...", azzarda Massimo Giletti congedandolo, immaginando appuntamenti mondani per il manager.

Ma Briatore, rivolgendosi a Myrta Merlino, Daniela Santanchè e Alessandra Moretti, tutte ospiti di Giletti, cerca il colpaccio: "Andiamo a ballare a due metri di distanza. Massimo, se vieni anche te cerchiamo un bar". Giletti gongola, la Santanchè (grande amica di Briatore) se la ride, la Moretti è lievemente imbarazzata e la Merlino mette subito in chiaro come stanno le cose: "Io non posso". Chissà che direbbe Marco Tardelli...

