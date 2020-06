Non è l'Arena, Giorgia Meloni su Nino Di Matteo: "Segnale devastante, Bonafede non sente il dovere di dimettersi?"

15 giugno 2020 a

“Di Matteo spiega a Non è l’Arena la gravità della scarcerazione di alcuni mafiosi. Assurdo che dopo questo pasticcio e gli episodi di rivolte nelle carceri, il ministro Bonafede non senta il dovere di dimettersi”. Giorgia Meloni rilancia sui social l’intervento di Nino Di Matteo nella trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Il pm ha parlato di “un segnale devastante che può produrre effetti pericolosi”, perché una parte significativa della popolazione ha ricevuto un messaggio “quasi di impunità per il mafioso o comunque di speranza anche per chi è stato condannato più volte”. Di Matteo ha ricordato che “anche il peggiore dei delinquenti ha diritto alla tutela della sua salute, ma lo Stato ha il dovere di fare di tutto affinché la salute di ciascun detenuto venga tutelata all’interno delle strutture penitenziarie”. Ma intanto più di 500 persone sono uscite sfruttando l’emergenza coronavirus: “È lo Stato che perde, un segnale devastante dal punto di vista simbolico che può avere anche effetti concreti pericolosi per il futuro”.

