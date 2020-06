Oscar Farinetti a Otto e mezzo: "M5s, un casino. Di Battista? Governare è un'altra roba"

15 giugno 2020 a

"Succede che è un casino". Oscar Farinetti, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, commenta così la guerra intestina dentro il Movimento 5 Stelle tra Alessandro Di Battista e il fondatore Beppe Grillo. Secondo Mister Eataly, tutto nasce da quel marzo 2018 quando gli italiani diedero un terzo dei voti a una forza anti-sistema e di protesta. Oggi, 2 anni dopo, il Movimento è spaccato tra "Il partito della sfiducia e quello della fiducia", sintetizza l'imprenditore.

In altre parole, tra chi vuole governare e chi invece gioca allo sfascio, magari per guadagnare un posto al sole. "Se vincerà la parte della sfiducia e della protesta, allora Di Battista è la persona giusta - sentenzia Farinetti -, ma governare è un'altra roba. Non devi solo lamentarti e protestare, devi fare le cose. Uno che mi sta simpatico, per esempio, è Roberto Fico. Ci sta provando con tutte le forze".

