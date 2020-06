Enrico Mentana dopo Napoli-Juventus: "Avrei festeggiato in strada anche io", sul web scatta il linciaggio del direttore

18 giugno 2020 a

a

a

Enrico Mentana ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale di Facebook e ha parlato dei festeggiamenti dei partenopei, dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia contro la Juventus, replicando alle dichiarazioni di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che aveva commentato in maniera negativa le immagini dei festeggiamenti nel corso della puntata di Agorà.

“Ha ragione, per carità: ma il calcio senza festeggiamenti è un gioco da Playstation. Fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch’io“. Questo il post del direttore del Tg di La7. Messaggio che ha ricevuto tanti like, ma altrettanti e forse più commenti negativi. Il giornalista così è stato preso di mira da numerosi utenti del web.

