Vittorio Sgarbi contro Gad Lerner: "Non mi hai mai invitato in tv? Sei l'emblema del giornalismo ideologico e fazioso"

Vittorio Sgarbi contro tutto e tutti, anche contro Gad Lerner. Ancora una volta il parlamentare del gruppo Misto viene provocato e lui non si sottrae alla solita replica di fuoco. Il giornalista passato da Repubblica al Fatto Quotidiano si vanta sui social del fatto che “in trent’anni non ho mai invitato Sgarbi in una mia trasmissione tv e sono sopravvissuto bene lo stesso”. Non è finita qui, perché Lerner sostiene che “mica ci vorrebbe molto a insegnargli l’educazione, invece di fingersi scandalizzati” e poi fa notare che “lui e Mara Carfagna sono stati candidati dal medesimo partito”. Un intervento che non ha lasciato indifferente il noto critico d’arte, che si è sentito in dovere di rispondere, ovviamente a modo suo: “Tu non mi hai invitato perché sei l’emblema del giornalismo ideologico e fazioso. E non hai idea di cosa sia il pluralismo e il contraddittorio. Io comunque ho vissuto bene lo stesso. Ma fossi in te non mi vanterei di aver esercitato la censura nei miei confronti”.

