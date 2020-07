Nicola Porro su Giuseppe Conte: "Tentato di iscriversi al M5s", con il placet di Beppe Grillo

06 luglio 2020 a

Giuseppe Conte lavora su più fronti per garantirsi più tempo possibile a Palazzo Chigi. Stando alle indiscrezioni del Messaggero, il premier sarebbe tentato di iscriversi al M5s per assumerne la guida e piegarlo quindi alla sua volontà (e ovviamente a quella di Beppe Grillo, suo principale sponsor). Inoltre il dialogo con Nicola Zingaretti è avviato con l’obiettivo di abbassare le tensioni che ultimamente ci sono state con il Pd. “La solita roba”, è il commento di Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana. Il giornalista di Rete4 pone l’accento su Luigi Di Maio: “Dice che così si va a sbattere, finalmente se n’è accorto anche lui. Ma il senso della sua proposta è che non si deve andare al voto anticipato. Invece Massimo Cacciari dice che sono necessarie le elezioni perché questo governo è un disastro, ma intanto Conte sta pensando di iscriversi al M5s”. In questo modo il premier potrebbe lavorare in prima persona sui grillini, mentre contestualmente Zingaretti si spenderebbe per tentare di tenere insieme un partito dalle molte, troppe anime.

