Vittorio Sgarbi, imbrattata la statua di Roberto Benigni: "Vernice rossa? Cogl***i, andava abbattuta"

La statua di Roberto Benigni in Toscana è stata imbrattata con della vernice rossa. Episodio che ha scatenato Vittorio Sgarbi, che neanche a farlo apposta qualche tempo fa aveva lanciato una provocazione per rispondere a chi abbatteva e danneggiava statue di personaggi storici: il noto critico d’arte aveva chiesto di rimuovere la statua di Benigni per aver palpeggiato Raffaella Carrà in un’occasione. Adesso Sgarbi rincara la dose dopo aver appreso la notizia: “Chi l’ha imbrattata con la vernice è un cogl***e, andava semplicemente abbattuta”. La statua di Benigni, situata precisamente a Manciano, frazione di Castiglion Fiorentino dove è nato il comico, è stata eretta nel 1999 dallo scultore Andrea Roggi, lo stesso anno in cui al cinema stava per uscire La vita è bella, il capolavoro che è valso il premio Oscar a Benigni. Nessuno ha rivendicato il gesto, che potrebbe essere stata una bravata non collegata per forza a motivazioni politiche.

