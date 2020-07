Giuseppe Conte e Mark Rutte, la "frase rubata" a Bruxelles: "Se arrivavi prima...", "Che str***o"

19 luglio 2020 a

Che il clima al Consiglio Ue non sia letteralmente cordiale è ormai evidente. Giuseppe Conte e Mark Rutte, se potessero, si manderebbero tranquillamente a quel paese e in qualche modo il premier olandese l'ha già fatto. Ma Osho ricama sul disastro diplomatico di Bruxelles infierendo sul premier italiano.

"Tutte le olandesi trombate dai vitelloni". Dagospia pubblica questa foto: sapete chi è la signora? Rutte contro Conte, ora si capisce tutto...

La foto satirica, pubblicata come sempre in prima pagina sul Tempo, vede Conte avvicinarsi a un gruppetto composto da Rutte, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Rutte, in improbabile romanesco, "saluta" Conte con queste parole: ""'nnaggia se arrivavi 'n attimo prima stavamo a regalà i sordi". E Ursula, girandosi verso l'olandese, lo rimbrotta: "Eddai che str***o però". Si ride e si scherza, ma forse sotto sotto è andata veramente così.

