Viviana Parisi, Federica Sciarelli e lo speciale Chi l'ha visto: "Un caso anomalo, mi ricorda la scomparsa di Provvidenza Grassi"

"Un caso anomalo". Federica Sciarelli descrive così il giallo di Viviana Parisi e del piccolo Gioele: mamma morta dopo un incidente d'auto, figlio di 4 anni scomparso. "L'incidente potrebbe essere una sliding doors, il momento in cui cambia il destino di mamma e figlio". spiega la conduttrice di Ch l'ha visto? al Quotidiano nazionale. Questa sera il programma di Raitre tornerà con una puntata speciale dedicata al giallo di Caronia .

Viviana Parisi, la chiave per il giallo è Federica Sciarelli? "Segnalazioni anonime", puntata speciale di Chi l'ha visto

"La promessa dell'anonimato potrebbe spingere qualcuno, che finora, chissà perché, non si è rivolto alle forze dell'ordine, a parlare? Ogni dettaglio può essere utile. Noi andiamo in onda proprio per questo", è l'auspicio della Sciarelli, secondo cui Viviana "è vittima del caso, l'incidente automobilistico è l'ultimo fatto certo. Poi la storia è tutta da scrivere, tenendo conto che lo schianto sull'A20 potrebbe aver aperto scenari che la stessa donna non avrebbe mai immaginato. Mi ricordo che in quel tratto della Palermo-Messina ha perso la vita Provvidenza Grassi. Per mesi furono fatte ipotesi sulla sua scomparsa: si era pensato a una fuga volontaria, a una lite violenta con il fidanzato o ad un gesto estremo e, invece, è caduta dal viadotto in seguito a un incidente stradale".

