Flavio Briatore: "Ora Bocelli conosce qualcuno ricoverato col Covid", la provocazione di Selvaggia Lucarelli

25 agosto 2020 a

a

a

“Sipario”, scrive Selvaggia Lucarelli. Che stavolta forse esagera nel voler essere provocatoria sulla situazione di Flavio Briatore, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus. La notizia sull’imprenditore del Billionaire ha spaccato l’opinione pubblica: tanti i messaggi che augurano una rapida guarigione a Briatore a prescindere dalla sua battaglia “negazionista”, ma tanti sono anche i commenti di cattivo gusto. Come quello condiviso dalla Lucarelli: “Dimenticavo - è il messaggio condiviso dalla giornalista di Tpi - finalmente Bocelli potrà dire di conoscere qualcuno finito in ospedale per il Covid”. Il tutto corredato da una foto del passato che ritrae il celebre tenore con Briatore. Un’ironia forse fuori luogo, ma ormai la caccia ai cosiddetti “negazionisti” è partita.

