Flavio Briatore, dimissioni lampo dal San Raffaele: "Coronavirus, le condizioni cliniche lo consentono"

Dimissioni lampo per Flavio Briatore: il manager del Billionaire tornerà a casa sabato dopo essere stato ricoverato al San Raffale di Milano domenica sera. Ufficialmente per "una forte prostatite", Briatore, 70 anni, è poi risultato positivo al coronavirus come subito sospettato: contattato telefonicamente dal Corriere della Sera, aveva ammesso di aver avuto i sintomi del Covid ma di non avere alcuna polmonite e di sentirsi comunque in forma. Non mentiva: ora continuerà la terapia in isolamento domiciliare.

"Risvolti penali". Briatore positivo, la bomba sul focolaio al Billionaire: "Cosa non torna"

Le dimissioni dall'ospedale "sono previste domani mattina. Le condizioni cliniche generali - informano dall'Irccs di via Olgettina - consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus Sars-CoV-2". Briatore era stato preso in cura dal suo medico di fiducia Alberto Zangrillo, capo del reparto di Rianimazione del San Raffaele, e ricoverato nel reparto solventi, quello "a pagamento" del nosocomio non senza polemiche vista la sua possibile (e poi confermata) positività.

