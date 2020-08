Virginia Saba e Di Maio al mare, lei con un micro bikini. Dagospia: "La fidanzata di cartone sarà riuscita a rianimare il ministro?"

29 agosto 2020 a

Non è un bel periodo per Luigi Di Maio e a farne le spese è anche la sua compagna Virginia Saba. Mentre il ministro degli Esteri è finito nel tritacarne per la sua abbronzatura eccessiva e una battuta che negli Usa ha addirittura destato indignazione sulla sua faccia "nera" ("Qui ci si dimetterebbe o si verrebbe licenziati"), è Dagospia a picchiare duro sul lato più strettamente privato. "La vita Smeralda di Luigino"; titola Dago e già si capisce l'andazzo.

L'occasione sono le foto di Oggi scattate a Di Maio e Virginia in Sardegna: la Saba, splendida in un bikini bianco molto "ardito", viene ancora una volta definita "fidanzata di cartone". "Giocherellano in acqua come due adolescenti, la "First Lady" della Farnesina, in costumino bianco e bagagliaio al vento, prova in tutti i modi a rianimare il ministro degli Esteri: ci sarà riuscità?", è la domanda più che maliziosa di Dagospia.

