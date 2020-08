Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "Coronavirus, qual è l'emergenza? Lo sapete che...". Scandalo in diretta: "Negazionista"

29 agosto 2020 a

Il "negazionismo" di Vittorio Sgarbi indigna il popolo di Twitter. Colpa del monologo del critico e parlamentare a Stasera Italia sul coronavirus e "l'emergenza che non c'è". Si parte dalla decisione del governo di prolungare lo stato d'emergenza e si arriva fino alla situazione clinica, con parole di fuoco.

"Il professor Roberto Rigoli, che oggi è il medico a cui si affida il governatore del Veneto Luca Zaia, dice che siamo di fronte a contagi con numeri molto elevati ma che non richiedono ricoveri né in terapia intensiva né in ospedale", sottolinea Sgarbi mentre intorno a lui tutti scuotano la testa.

"Altro che il privilegiato Briatore. Questo signore ha fatto dal 2 giugno al 20 giugno 60.000 tamponi con 3 contagiati. Lo dice anche Ricolfi: il modello italiano è fallimentare. Siamo il quarto paese per contagi nonostante il lockdown che io chiamo clausura, evidentemente non è servito. E siamo l'unico paese europeo in stato d'emergenza con un governo di cui fanno parte il Movimento 5 Stelle che erano no vax fino all'altro ieri. Quanti sono i bambini morti di coronavirus da febbraio a oggi? Quattro sotto i 5 anni, nessuno tra i 10 e i 19, nessuno! Qual è l'emergenza? Qual è la pandemia? Devo ascoltare Rigoli, Bassetti, Zangrillo, la Gismondo oppure dei teorici che elaborano pensieri sulla base destra/sinistra?"

