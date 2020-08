Olivia Paladino, il segreto fisico della First lady di Conte: "Mia moglie fa il chirurgo, mi assicura che...". Fonti certe: clamorosa

Francesco Fredella 31 agosto 2020 a

Olivia Paladino. Identikit della compagna di Giuseppe Conte. Resta un mistero l’età di Olivia, che non compare sui social e su Wikipedia. Chi la conosce bene ci parla di una donna molto riservata. E la conferma arriva da Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani, che ha intervistato Conte a Ceglie Messapica (nella Puglia Salentina). Una chiacchierata in piazza con una serie di scoop che hanno animato il caldo mese di agosto. Ma in prima fila, quella sera, c’era pure Olivia.

Perrino, in collegamento con il digital space di RTL1025 (Viaradio Autostrade per l’Italia), racconta il suo profilo. E dice: "La compagna del presidente Conte, una vera first lady. Una donna di eleganza e fascino. E’ figlia di un’attrice. Si legge chiaramente, ha una marcia in più. E’ riservata, ma poco interattiva. Forse un po’ imbarazzata. Era in prima fila. Olivia, secondo i me , è promossa a pieni voti: l’Italia finalmente ha una first lady”. Poi la stoccata finale di Perrino: "La mia compagna Giusy - che fa il chirurgo - sostiene che Olivia sia una 38. E’ in perfetta forma”. Caso chiuso.

