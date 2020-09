Marco Travaglio in difesa di Giuseppe Conte: prima il sondaggio, poi il plauso per la gestione dell'emergenza-coronavirus

03 settembre 2020 a

Marco Travaglio pur di difendere il governo arriva a negare anche la realtà. Il direttore del Fatto Quotidiano, nella sua quotidiana difesa d'ufficio a Giuseppe Conte, cita un sondaggio di Demoskopea che dà la maggioranza "giallorosa che sostiene il governo Conte - scrive il direttore nel suo quotidiano - al 46,9 per cento (Pd 20,5, M5S 19,9, Iv 3,3, Sinistra italiana 3,2): cioè per la prima volta davanti al centrodestra, che la insegue al 45,3 (Lega 23,5, FdI 15,5, FI 6,3), al netto dei partitini di centrosinistra non rappresentati in Parlamento (Azione 3,3, +Europa 2,3, Verdi 2,1)". Proprio così, per "la prima volta", perché Travaglio casualmente è andato a pescare l'unica rilevazione che vede premier e compagni in lieve vantaggio.

Ma l'encomio del filo-grillino, ora più filo-presidente del Consiglio, non finisce qui: "Numeri questi ragionevoli, viste la buona prova offerta dal governo nell'incubo del Covid e la parallela cialtroneria delle opposizioni". Peccato però che Travaglio dimentichi i molteplici disastri del governo nella gestione della pandemia, non citi le cifre che generano molti dubbi su come l'Italia abbia affrontato il contagio. Infine la raccomandazione in vista delle Regionali: "Parlate ai cittadini e non a Roma". Solo così l'alleanza con i tanto criticati dem sarà assicurata.

