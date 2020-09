Luis Suarez, Vittorio Sgarbi: "Uno scandalo, dovrebbe fare il ministro degli Esteri"

23 settembre 2020 a

Il caso che vede al centro Luis Suarez scatena Vittorio Sgarbi. La vicenda, ovviamente, è quello dell'esame di lingua italiana che sarebbe stato "truccato" per far promuovere il fuoriclasse in forza al Barcellona. Una vicenda che arma il critico d'arte, il quale commenta su Twitter: "È uno scandalo che Suarez sia stato promosso in italiano senza che sappia coniugare i verbi. Più che il calciatore dovrebbe, al massimo, fare il ministro degli Esteri". Il riferimento? Ovviamente a Luigi Di Maio, improbabile titolare grillino alla Farnesina, e a si suoi roboanti e continui scivoloni sulla lingua italiana. Insomma, Suarez come Di Maio, secondo uno spietatissimo Vittorio Sgarbi.

