DiMartedì, Ilaria Capua sul coronavirus: l'unica via per evitare la seconda ondata, le parole della virologa tra orgoglio e paura

Come spesso accade al tempo del coronavirus, ad aprire la puntata di DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7, nella puntata del 29 settembre è la virologa Ilaria Capua. E allora come sta, l'Italia? "I dati italiani confrontati con quelli dell'estero ci dicono che abbiamo fatto un buon lavoro, gli altri paesi, che hanno anche un po' sorriso quando in estate ci bardavamo, ora stanno male", premette con un pizzico di orgoglio. Dunque, le previsioni sulla seconda ondata: "Non arriverà se gli italiani continueranno a comportarsi come fino ad ora. Stringiamo la cinghia, anzi la mascherina fino alla fine dell'inverno, dopo potremo forse riprendere le abitudini di prima". Insomma, secondo la Capua la seconda ondata si può evitare. Infine, spiega come per pesare il contagio "bisogna sare le stesse regole in tutte le regioni, la Campania deve essere valutata come la Liguria. Forse ci sono più casi nella zona partenopea perché è stata meta di vacanze e le persone si sono spostate di più", ha concluso la Capua commentando le nuove misure restrittive introdotte da Vincenzo De Luca per la regione che governa.

