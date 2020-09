Augusto Minzolini preoccupa Palazzo Madama: "Due senatori positivi al coronavirus? Io sapevo di più"

30 settembre 2020 a

"Due senatori positivi? Io sapevo di più". Augusto Minzolini lancia una vera e propria allarmante indiscrezione a Tagadà su La7, il programma di Tiziana Panella. Il retroscenista infatti è a conoscenza di un numero superiore di casi di positività da coronavirus in Senato. Non sarebbero dunque solo i grillini Francesco Mollame e Marco Croatti. A Palazzo Madama ci sarebbero dunque molti più contagi. Intanto sono stati sospesi per la giornata di oggi, mercoledì 30 settembre - in via del tutto precauzionale - i lavori al Senato.

Il provvedimento - si legge su Adnkronos - vale solo per la giornata di oggi e per gli organismi in questione, mentre per le sedute di domani, sempre di commissione visto che in questa settimana non sono in calendario lavori l'Aula, si valuterà nelle prossime ore.

