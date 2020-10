Coronavirus, Enrico Mentana contro i no-mask: "Un nuovo lockdown ci spingerebbe sull'orlo del baratro, ne siamo consci?"

08 ottobre 2020 a

a

a

Il suo pensiero, Enrico Mentana, lo affida a Twitter. Una riflessione sul coronavirus e le sue conseguenze, dito puntato contro i cosiddetti negazionisti. Il direttore del TgLa7, infatti, attacca: "In questa Babele dei social spero almeno che si sia tutti contro la sola idea che si debba richiudere tutto, no? Un nuovo lockdown porterebbe il paese sull'orlo del baratro, economico e sociale. Ne siamo consci?", premette Mitraglietta mettendo in evidenza le conseguenze disastrose di una ipotetica nuova serrata. "E allora smettiamola con i no mask - riprende - e con questa fesseria della dittatura sanitaria (farsesca soprattutto quando a denunciarle è gente che ogni anno celebra con nostalgia l'avversario della nascita dell'unica dittatura vera che abbiamo avuto)", conclude Mentana.

