Jole Santelli, Alessandra Mussolini e l'ultimo saluto da Ballando con le stelle: "Ciao amica sincera"

“Ciao, amica sincera”. Anche Alessandra Mussolini, concorrente di Ballando con le stelle ed ex protagonista della politica italiana, ha scelto Instagram per salutare per l'ultima volta la presidente della regione Calabria Jole Santelli, scomparsa la notte scorsa a 51 anni dopo una lunga malattia, un tumore ai polmoni. Ha condiviso una foto della governatrice nelle storie, accompagnata dal saluto: "Ciao Jole, donna coraggiosa e indomita”. Un giorno triste, quindi, per la Calabria, per tutto il mondo della politica e anche per la Mussolini, che intanto continua le prove per la prossima puntata di Ballando con le stelle, dove è in gara con Maykel Fonts.

Video su questo argomento Muccino e il corto per Jole Santelli: era fiera e combattiva TMNews

