Lillo Petrolo ricoverato al Gemelli per coronavirus: "Ho abbassato la guardia", 20 giorni in corsia e "dolori fortissimi"

Lillo, del duo comico Lillo e Greg, è ricoverato al Gemelli di Roma per coronavirus. A dare la notizia della positività è stato lui stesso durante un videocollegamento con il Festival del cinema di Salerno Linea d'Ombra. "È una cosa che dura da venti giorni, con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. E' un’influenza moltiplicata per dieci. Ma voglio rassicurarvi, sto sul pezzo", ha raccontato quando ancora si trovava in isolamento domiciliare. Poi dopo poche ore dall'annuncio, c'è stato il trasferimento in ospedale. Lillo, all'anagrafe Pasquale Petrolo, ha rivelato anche di sapere come si è contagiato: "Conosco il motivo per cui sono ricoverato. Se lo conosco, vuol dire che ho presente la leggerezza che ho compiuto. Mai abbassare la guardia, il virus c’è e mena forte! Ve lo assicuro!". Durante il festival, poi, il comico ha lanciato anche un appello: "Si può fare tutto, ma in sicurezza. Bisogna stare molto attenti. È un virus di una forza devastante".

