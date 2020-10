Myrta Merlino, confessione privatissima su Marco Tardelli: "Cosa facciamo nelle serate del coprifuoco"

31 ottobre 2020 a

Myrta Merlino era in vena di confessioni. Ieri, 30 ottobre, nella puntata de L'Aria Che Tira c'era anche Roberto Vecchioni. A lui la conduttrice, momentaneamente a casa a causa di un collaboratore positivo al coronavirus, ha raccontato qualcosa di molto privato. Una dichiarazione che non è sfuggita al Tempo che scrive: "Durante le serate di coprifuoco trascorse in coppia, a casa, col compagno Marco Tardelli, la Merlino ascolta a raffica le canzoni di Vecchioni. Joie de vivre". Insomma, famosi o meno tutti devono fare i conti con la "noia". A maggior ragione oggi come oggi quando un nuovo lockdown è alle porte.

