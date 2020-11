Maria Giovanna Maglie sta con Trump. "Grilletto pronto": da Porro, una notte alla Clint Eastwood

03 novembre 2020 a

a

a

Una Maria Giovanna Maglie "caricata a pallettoni" per "la notte americana". La commentatrice più orgogliosamente filo-Trump del giornalismo italiano, sarà ospite di Nicola Porro allo speciale di Quarta Repubblica dedicato alla sfida più attesa dell'anno, quella tra il tycoon presidente uscente e lo sfidante democratico Joe Biden. Il clima è di quelli "apocalittici", con timori di incidenti e rivolte in strada, denunce di brogli e addirittura il timore di un mese di attesa prima di poter indicare il vincitore, a causa dei probabili ritardi negli spogli per il voto postale.



"In 2 minuti post censurato". Vietato sostenere Trump? Fratelli d'Italia denuncia un caso inquietante: la "manina" che spinge Biden

La Maglie, combattiva, annuncia la propria partecipazione via Twitter con la foto iconica di Clint Eastwood, il volto dell'America dura e pura, che non perdona. Con le mani mima un grilletto, quello che l'ha reso un mito del cinema nei western di Sergio Leone e in tanti film polizieschi e d'azione, dall'ispettore Callahan al crepuscolare Gran Torino. Pellicole che hanno incarnato lo spirito repubblicano, legge e ordine, di cui il buon vecchio Clint è volto fiero anche se molto riservato. Di fatto, per la Maglie, una combattiva dichiarazione d'intenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.