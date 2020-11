Maratona Mentana, per Enrico Mentana un finale mesto dopo 9 ore e mezza di diretta: finisce così, il video da dietro le quinte

04 novembre 2020 a

Che finale mesto, per la Maratona Mentana. Su La7, Enrico Mentana si è prestato a 9 ore e mezza di diretta. Nove ore e mezza. Maratona, appunto, per seguire il voto negli Stati Uniti. Peccato però che non ci sia ancora un vincitore e, forse, non ci sarà per i prossimi giorni: Donald Trump rivendica la vittoria, Joe Biden anche, seppur con toni dimessi. E insomma, per forza di cose il finale è un poco mesto: la Maratona Mentana non ha vincitori da annunciare. E nel video che potete vedere qui sotto, ecco il saluto di Mitraglietta al pubblico, non quello che si è visto in video ma quello dietro le quinte. "Grazie. Grazie. Grazie a chi ci ha seguito. E grazie a chi ci ha seguito anche dalla mezzanotte", afferma. "Siamo fuori", dice una voce fuori campo. Cala il sipario.

