Dritto e rovescio, Bruno Vespa "basito" dal governo: "Una roba imbarazzante, perché non l'avete fatto?"

20 novembre 2020 a

a

a

"Imbarazzante". Bruno Vespa, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, commenta la gestione dell'emergenza Covid da parte del governo. "Una cosa buona l'ha fatta, la cassa integrazione per tutti. Poi però l'Inps ha fatto in modo che arrivassero con ritardi inaccettabili".

"Basta carneficina". L'urlo Meloni per imprese e partite Iva: la vergogna fiscale in piazza

Quindi le note dolenti. "Si sapeva benissimo che ci sarebbe stato un problema trasporti all'inizio della scuola - sottolinea il conduttore di Porta a porta -. Sono veramente basito perché non si è fatto nulla per risolvere quella che è stata la principale causa della ripresa del contagio. Secondo problema, i ristori. Non capisco perché non abbiamo imitato la Germania. Guardate il fatturato: hai fatturato 100 nel 2019 e 40 o 30 nel 2020? Io ti do il 40 o 30%, ma a tutti. Per me è stato imbarazzante aver dimenticato delle intere categorie". E Andrea Romano del Pd ascolta in silenzio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.