Nicola Porro e il veto contro Salvini a Quarta repubblica: "Non cambio idea, lui fa ascolti"

Non rinuncia a Matteo Salvini a Quarta repubblica. Nicola Porro, conduttore del talk del lunedì sera di Rete4, risponde così alla domanda su un possibile veto di Mediaset al leader della Lega, colpevole di aver dichiarato guerra a Silvio Berlusconi. "Con la stampella ai giallorossi, Forza Italia si fa male da sola - spiega Porro al Fatto quotidiano -. Ero furibondo quando hanno formato il Conte-1, hanno approvato il decreto Dignità, il Reddito di cittadinanza". Tifa per un centrodestra unito, e all'azienda fa sapere: "Cosa si può pretendere? Che io cambi idea da un giorno all'altro? Finora ho sempre fatto come mi pareva e continuo a farlo". La verità, conclude, "è che Salvini e Meloni fanno ascolti. E li farebbe anche Berlusconi se decidesse di tornare in tv". Tutti di nuovo uniti, nel nome dello share.

