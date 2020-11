Enrico Mentana contro Conte: "In primavera intoccabile, non ne azzecca più una". Pallonata: deve togliere il disturbo?

26 novembre 2020 a

"Non ne azzecca più una". Enrico Mentana, su Facebook, picchia duro su Conte: "In primavera era intoccabile e vincente - scrive il direttore del TgLa7 su Facebook -. Oggi in tanti non vedono l'ora che tolga il disturbo. Sembra che non ne azzecchi più una. L'aura di positività attorno a lui si è dissolta, e gli odiatori social si moltiplicano ogni giorno". Difficile contraddire Mentana, i suoi argomenti sono "fattuali".

Ma occhio a non equivocare: "Oh, sto parlando di calcio", è la puntura finale del direttore. Insomma. non Giuseppe Conte, il premier, ma Antonio Conte, il tecnico dell'Inter. Mentana, cuore nerazzurro, non ha preso bene la sconfitta dei suoi contro il Real Madrid, un pesante 0-2 in casa a San Siro che complica dannatamente la strada in Champions League dell'Inter. Eppure, leggendo quelle righe, sembrano proprio calzare a pennello con chi siede a Palazzo Chigi.

