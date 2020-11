CartaBianca, Bianca Berlinguer e la straziante rivelazione su Mauro Corona: "Quella telefonata prima di andare da Formigli"

29 novembre 2020 a

Una lunga intervista, a cuore aperto, quella concessa da Bianca Berlinguer al Fatto Quotidiano. Si parla della sua vita, della sua intera carriera e, soprattutto, della cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Rai 3, dopo l'ormai celebre litigata della "gallina". E la Berlinguer non si nasconde, punta il dito contro Franco Di Mare, direttore di rete che non vuole più sentir parlare dello scrittore e alpinista. Ma non solo. La conduttrice snocciola anche un aneddoto curioso, che la dice lunga sul suo rapporto con Corona. Quando le ricordano che lo scrittore, lo scorso giovedì, era ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, la Berlinguer risponde: "Che situazione strana. Ogni volta che lo invitano, prima di accettare, mi chiama per chiedermi, per così dire, il suo permesso; anche lui sta patendo la situazione e il non aver avuto la possibilità di spiegare", rimarca. E ancora, la Berlinguer insiste sul fatto che "in questi tre anni di collaborazione tra di noi è nato un rapporto di affetto", conclude.

