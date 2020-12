CartaBianca, Matteo Bassetti: "Nel rispetto delle regole, più sicuro un pranzo al ristorante che in una casa privata"

02 dicembre 2020 a

Equilibrio, quello sfoggiato da Matteo Bassetti a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Spesso criticato per le sue posizioni, l'infettivologo del San Martino Genova fa il punto sull'emergenza coronavirus. In prmis, proprio come Bruno Vespa, mostra di non condividere le chiusure indiscriminate dei ristoranti a Natale: "Facendo rispettare tutte le regole, è più sicuro un pranzo al ristorante che in una casa privata", sottolinea. Lapalissiano, ma non per il governo. Però, a dimostrazione del fatto che ragiona senza preconcetti, Bassetti aggiunge: "Purtroppo i dati sui morti continueranno a rimanere alti per un po’", ragione per la quale "oggi non si potrebbe pensare di andare a sciare e poi in baita e al ristorante. Non è lo sport in sé a essere rischioso, ma tutto quello che c'è intorno", conclude. Insomma, ristoranti e sci: secondo Bassetti non si dovrebbe fare di tutta l'erba un fascio.

