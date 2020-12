L'aria che tira, Paolo Rossi fa crollare Dino Giarrusso: pianto a dirotto, non riesce nemmeno a rispondere

10 dicembre 2020 a

"Oggi non è una bella giornata". Dino Giarrusso, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla di Paolo Rossi, a cui lo legano ricordi professionali e privati. L'ex Iene, oggi esponente del Movimento 5 Stelle, ha fatto appena in tempo a ricordare in collegamento il suo incontro con Pablito, morto a soli 64 anni.

"Ho scritto due monologhi e Paolo Rossi li lesse, in una mail mi disse quanto aveva goduto perché noi la Germania l'abbiamo sempre fregata. Oggi non è una bella giornata". Quindi inizia a singhiozzare e si copre il volto con le mani, scoppiando in un pianto a dirotto. La Merlino è in evidente imbarazzo: "Mi dispiace Dino, non volevo crearti dentro questa cosa...". Giarrusso non riesce nemmeno a rispondere, stravolto dal dolore.

