L'aria che tira, il clamoroso albero di Natale alle spalle di Daniela Santanchè. Myrta Merlino sconvolta

L'albero di piazza Duomo in casa di Daniela Santanchè. Anche Myrta Merlino, a L'aria che tira su La7, è ipnotizzata dalle luci del gigantesco addobbo natalizio della senatrice di Fratelli d'Italia. Distratta dall'abete, Myrta la definisce "senatrice di Forza Italia" e la Pitonessa ci resta male: "Di Fratelli d'Italia, però", puntualizza. Ma l'attenzione è subito tutta per quello che fa capolino alle sue spalle.

"L'albero è magnifico, peraltro c'ha pure l'aureola, poi dicono che è cattiva...". "No è soltanto una palla luminosa - si volta la meloniana -, è soltanto l'effetto della palla luminosa. Mi sposto un po' per non avere l'aureola, perché non la merito", scherza Daniela. Da Santa Klaus a Santanchè, il passo è breve.

