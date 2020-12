Massimo Giletti tutto da godere: "Sapete con chi e dove passo il Natale?", azzerate le follie di Conte e compagni

24 dicembre 2020 a

Confessione o sfida? A sbottonarsi sul suo Natale è Massimo Giletti, conduttore de Non è l'Arena, su La7, mai particolarmente tenero nei confronti del governo al tempo del coronavirus. Intervistato da Chi, Giletti infatti svela con chi trascorrerà il Natale: "Come ogni anno, con mia mamma Giuliana, che ha 89 anni". E ancora, a stretto giro di posta aggiunge: "Prima di tutto con lei, ma anche con i miei fratelli Emanuele e Maurizio". E insomma, a meno che non vivano tutti insieme, si può supporre che Giletti, del dpcm e delle raccomandazioni, in modo sacrosanto e pur sempre con la massima prudenza, se ne infischi. "Saremo tutti nella nostra casa di famiglia nel biellese, situata accanto alla fabbrica di mio padre, che mio nonno Anselmo ha creato nel 1884", spiega Giletti. E ancora: "Cucinerà mia cognata. Preparerà gli agnolotti al sugo di arrosto". E insomma ci sarà anche la cognata. Con tanti saluti a premier Conte...

