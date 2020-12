Claudio Lotito, il surreale video di Natale: cosa gli esce di bocca (e occhio alla giacca)

26 dicembre 2020 a

Ma davvero? Una clip spiazzante, quella di Claudio Lotito che fa gli auguri di Natale. Il presidente della Lazio si mostra con look invernale e giacca marrone extralarge, oltre che con una sciarpa al collo. Clip amatoriale che ha fatto il giro del web: "Cari amici, un augurio affettuoso a tutti i Lotito e Friends che sono sempre stati vicini alla Lazio, vicini alla presidenza in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, il Santo Natale porti a tutti la forza di combattere e soprattutto avere un prospettiva futura in forza di quelli che sono i colori biancocelesti e quei valori cui siamo legati dal punto di vista umano", dice Claudio Lotito. Immagini e parole che hanno scatenato ironie, soprattutto per "Lotito and friends". C'è infatti chi scriveva: "Sono ufficialmente membro onorario del clab lotito and friends”; “Non so a cosa si riferisca, ma se esiste qualcosa chiamato Lotito and friends voglio farne parte", commentavano gli internauti. E ancora, c'era chi lo paragonava a Maurizio Crozza e chi a un personaggio di una commedia italiana degli anni Ottante. Di seguito, il video:

