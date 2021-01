Antonio Maria Rinaldi sconcertato: "Un giorno scopriremo com'è andata veramente". Covid e Cina, la foto del mistero

01 gennaio 2021 a

Ad Antonio Maria Rinaldi non torna quanto accaduto in queste ore a Wuhan. Le immagini di migliaia di cinesi scesi in piazza per Capodanno, con mascherina ma senza alcun distanziamento, accalcanti e in festa per il nuovo anno hanno fatto il giro del mondo e sconcertato molti. Soprattutto, fatto infuriare tanti italiani costretti a restare chiusi in casa la notte di San Silvestro causa lockdown e coprifuoco pe la seconda ondata di Covid.

Un'epidemia nata ufficialmente proprio a Wuhan, un anno fa, e che oggi la Cina sembra uno dei pochi Paesi del mondo ad aver già superato indenne, mentre il resto del Pianeta è ancora alle prese con emergenza sanitaria e collasso economico. "Un giorno scopriremo come è andata veramente!", commenta su Twitter l'eurodeputato della Lega, riassumendo tutto il suo scetticismo riguardo alle versioni "ufficiali" sull'origine di questa pandemia.

